تعتزم الحكومة الألمانية إعفاء المواطنين من الضريبة المفروضة على فواتير الكهرباء، والمخصصة لدعم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، اعتبارا من تموز/يوليو المقبل.

ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون ينص على ذلك، والذي طرحه وزير الاقتصاد روبرت هابيك.

وكانت الخطط السابقة للحكومة الألمانية تنص على إلغاء ضريبة الكهرباء الخضراء بحلول مطلع كانون الثاني/يناير 2023، على أن يتم تمويل هذه الضريبة الرامية إلى دعم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من الميزانية الاتحادية.

ويجب أن يوافق البرلمان الألماني (بوندستاج) على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ.

وكانت تبلغ قيمة هذه الضريبة 72ر3 سنت لكل كيلووات/ساعة. ووفقا لحسابات بوابة الأسعار "فيريفوكس"، فإن إلغاء الضريبة يعني أن الأسرة الواحدة التي يبلغ استهلاكها السنوي 1500 كيلووات/ساعة ستوفر حوالي 33 يورو (إجمالا) هذا العام. أما الأسرة التي يبلغ استهلاكها السنوي 6000 كيلووات/ساعة ستوفر حوالي 133 يورو.

وبحسب وزير المالية كريستيان ليندنر، فإن الإلغاء المبكر للضريبة سيكلف الحكومة الفيدرالية حوالي 6ر6 مليار يورو.