ارتفع الإنفاق الدفاعي في ألمانيا بمقدار الثلث خلال الثلاثين عاما الماضية. ومع ذلك، فقد انخفضت حصة الإنفاق الدفاعي من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى النصف تقريبا منذ عام .1991

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، والتي نُشرت في فيسبادن اليوم الأربعاء، أنفقت ألمانيا عام 1991 - بالأسعار الجارية - 5ر28 مليار يورو على الدفاع، بينما بلغت قيمة الإنفاق الدفاعي عام 2021 نحو 7ر38 مليار يورو.

وبحسب نتائج الحسابات القومية، ارتفع في المقابل إجمالي الإنفاق الحكومي بصورة أكبر في نفس الفترة: من 9ر736 مليار يورو إلى 2ر1838 مليار يورو. وشهد الإنفاق الدفاعي خلال هذه الفترة ثاني أبطأ زيادة مقارنة بباقي القطاعات الحكومية - بعد الإسكان ومرافق البلديات. وانخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي من 9ر3% عام 1991 إلى 1ر2% عام .2021

وبالمقارنة على المستوى الدولي وفقا للبيانات المتاحة لعام 2020، كانت حصة ألمانيا من الإنفاق الدفاعي من إجمالي الإنفاق الحكومي 2ر2%، أي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 5ر2%. وحققت لاتفيا أعلى حصة داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر5%. وسجلت فرنسا أيضا حصة فوق المتوسط بنسبة 1ر3%، بينما سجلت أيرلندا أدنى حصة بنسبة 9ر0%.