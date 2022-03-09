علقت الحكومة النمساوية العمل بقانون إلزامية الحصول على لقاح فيروس كورونا، في تخفيف لأكثر الإجراءات صرامة في أوروبا لمواجهة فيروس كورونا، حيث غير متحور أوميكرون من كيفية تعامل المسؤولين مع الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة يوهانيس راوخ القول اليوم الأربعاء إن الحكومة في فيينا سوف تراجع سياستها المتعلقة باللقاح خلال ثلاثة أشهر، ومازال أمامها خيار للتعامل بمرونة مع التطورات.

وأصبح من غير المقرر فرض غرامات بقيمة 3600 يورو (3930 دولارا) على المخالفين ابتداء من نصف الشهر الجاري، كما كان مقررا من قبل.

ويشار إلى توقف معظم أنحاء النمسا عن طلب معرفة الوضع من تلقى اللقاح أو شهادة تفيد سلبية الاصابة بفيروس كورونا لدى دخول الفنادق أو المطاعم.

ويذكر أنه تم فرض إلزامية تلقى اللقاح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما ارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا والحالات التي تطلب الدخول للمستشفى بسبب متحور دلتا، مما أضطر النمسا لفرض إجراءات إغلاق شاملة.