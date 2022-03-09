أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل من التوقعات حيث سجل نموا بمعدل 6ر4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 6ر5%، بعد انكماشه خلال الربع الثالث بمعدل8ر2% وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى انكماشه خلال الربع الثالث بنسبة 7ر2% سنويا.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الياباني نموا ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمعدل 1ر1% وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين أيضا وكانت 4ر1% بعد انكماشه بمعدل 7ر0% خلال الربع الثالث من العام.

وسجل الإنفاق الرأسمالي لليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 3ر0% ، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 7ر0% بعد انكماشه بنسبة 4ر2% خلال الربع الثالث.

وارتفع الطلب الخارجي خلال الربع الأخير بنسبة 2ر0% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل 1ر% خلال الربع الثالث.