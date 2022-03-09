أعلن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين أن ماليزيا سوف تستقبل أقراص باكسلوفيد لعلاج فيروس كورونا، التي تنتجها شركة فايزر، بحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتعزيز خيارات العلاج من الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جمال الدين القول إن ماليزيا قامت بشراء أقراص باكسلوفيد لعلاج 110 آلاف مريض بفيروس كورونا.

وأضاف جمال الدين أن الحكومة تدرس الحصول على علاجات ضد فيروس كورونا من شركة استرازينيكا، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.

وكانت ماليزيا قد وافقت مطلع آذار/مارس الجاري على استخدام أقراص باكسلوفيد لعلاج البالغين المصابين بفيروس كورونا.