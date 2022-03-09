أعلن مكتب التخطيط والموارد الطبيعية في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين، عن اكتشاف أُحفورة ستيغوساورس يعود تاريخها إلى 169 مليون عام.

وأضاف المكتب أن الأُحفورة المكتشفة عُثر عليها في موقع أحفوري كبير في محافظة يونيانغ، فيما حدد علماء أحافير صينيون وبريطانيون الحفرية على أنها نوع جديد من ستيغوساورس.

وقال داي هوي، الباحث في مكتب تشونغتشينغ للجيولوجيا واستكشاف المعادن: "إن الأحفورة المكتشفة تعتبر الأقدم لستيغوساورس يتم العثور عليه في آسيا، وواحدة من أقدم ما تم اكتشافه في العالم بهذا المجال".

وانطلاقاً من الحفريات المكتشفة حديثاً والتي تشمل عظام الظهر، والكتف، والقدمين والأضلاع إلى جانب الصفائح المدرعة، فإن طول الأنواع الجديدة يبلغ نحو 3 أمتار وارتفاع مترين، مع زوجين من نتوءات عظام بارزة في نهاية ذيلها.

وأضاف داي أن الصين غنية بأنواع ستيغوساورس، والتي تُمثّل حوالي 40 في المائة من نظيراتها الموجودة في العالم. وتتوزع أحافير ستيغوساورس بشكل أساسي في سيتشوان، وتشونغتشينغ، وشينجيانغ، ومنغوليا الداخلية، والتبت.

وأطلق الباحثون على الأحفورة اسم "باشانوساورس بريميتيفوز"، حيث يعتبر اسم "باشان" الاسم القديم لمنطقة تشونغتشينغ، والكلمة اللاتينية "بريميتيفوس" تعني "الأول".

وقال داي: " توفر باشانوساورس بريميتيفوز دليلاً مادياً جديداً لدراسة أصل ستيغوساورس".

ونُشرت ورقة بحثية حول هذا الاكتشاف مؤخراً في مجلة علم الحفريات الفقارية.