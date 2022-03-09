أعلنت هيئة الموانئ البحرية السنغافورية اعتزام الدولة خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن أنشطة الموانئ البحرية في الدولة/المدينة إلى صفر بحلول .2050

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الهيئة الذي تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني القول إن انبعاثات الموانئ ستنخفض بحلول 2030 بنسبة 60% على الأقل مقارنة بمستوياتها في .2005

وبحلول 2030 ستكون كل سفن الموانئ السنغافورية تعمل بالوقود منخفض الكربون، ثم بالمحركات الكهربائية وبالوقود عديم العوادم مثل الهيدروجين بحلول .2050

وتعتزم هيئة الموانئ البحرية السنغافورية استثمار 300 مليون دولار سنغافوري لدعم خطط التحول نحو الوسائل الصديقة للبيئة للوصول إلى الخفض المستهدف لكميات الانبعاثات الكربونية.