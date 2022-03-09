سيدة في ملابس المرأة الوطواط ورجل على هيئة "فلاش" وهي من أشهر شخصيات أبطال القصص المصورة وألوف آخرون من الأبطال الخارقين والشخصيات الكرتونية التي تجمعت في النسخة العاشرة من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (كوميكون) في أبوظبي.

يقول المنظمون إن المناسبة، التي توصف بأنها أكبر معرض للثقافة الشعبية في المنطقة، تجمع ما يقرب من 22 ألف شخص على مدى ثلاثة أيام.

من بين النجوم الحاضرين تشارلز مارتينت المعروف بتمثيل صوت ماريو في سلسلة ألعاب الفيديو "سوبر ماريو"، والممثلة مينج نا التي تمثل بالصوت دور "مولان" من فيلم الرسوم المتحركة ديزني.

قال خوان فيليبي كانو وهو أحد المنظمين إن "(معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة) كوميكون هو أكبر معرض للثقافة الشعبية في المنطقة... إذا كنتم تحبون ثقافة البوب​​، فهذا هو المكان المناسب".

ومثلت المناسبة فرصة لعشاق أبطال القصص المصورة لارتداء الملابس كشخصياتهم المفضلة.

قالت زائرة تدعى أصداف "عندي شغف بالأزياء التنكرية، وهذه إحدى أكثر المناسبات التنكرية شهرة في الإمارات".

أُقيم المعرض في الفترة من 4 إلى 6 مارس آذار، تضمن أيضا مسابقات للأزياء، بجوائز بلغ مجموعها حوالي 25 ألف درهم (حوالي 7 آلاف دولار).