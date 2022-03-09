عبدالعزيز الفضلي

تستعد وزارة التربية، كبقية الجهات الحكومية في الدولة إلى العودة الكاملة لموظفيها بمختلف قطاعاتها اعتباراً من الأحد المقبل وذلك تنفيذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية .

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان الدخول للوزارة سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل لجميع المراجعين دون حجز موعد مسبق، مشيرةً إلى أنه تم صيانة وتفعيل أجهزة البصمة التي سيعمل بها لموظفي وزارة التربية وقطاعاتها ومناطقها التعليمية المختلفة .

وبينت المصادر انه تم تجهيز مواقف سيارات الموظفين وكذلك تفعيل الكروت، موضحةً الى انه تم منذ يوم امس انهاء مهمة المتطوعين الذين يقومون بتنظيم عملية الدخول للوزارة متمنيةً الصحة والسلامة للجميع .