نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، في إطار الاستعدادات لموسم رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وقال وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام.

وأشار إلى استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها، مبينًا أنه يقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.