استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقد وجههم سموه بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا سموه على أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لتلبية آمال وتطلعات المواطنين بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع متمنيا لهما التوفيق والسداد.