يتطلع مصري لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن سحب ما يقول إنه قطار وزنه 180 طنا في محطة قطارات مكتظة بالناس في القاهرة.

احتشد عشرات المتفرجين حول أشرف كابونجا الذي كان مربوطا إلى عربة القطار قبل أن يسحبها سنتيمترات للأمام على القضبان.

ودوت هتافات الجماهير احتفالا بإنجازه.

قال كابونجا "شدتها أو مشدتهاش إن شاء الله هيكون في محاولة تانية. دي تجربة يا جماعة، تجربة، لا أقل ولا أكتر. نجحت يبقى خير وبركة، منجحتش إن شاء الله هتدرب تاني.. محتاج دعاوتكم".

أضاف المصارع وعاشق اللياقة البدنية أنه سيتدرب أكثر في الأشهر المقبلة ليتمكن من سحب قطار أثقل، على أمل تحطيم الأرقام القياسية الدولية السابقة.