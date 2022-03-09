أكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل التوسع في شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ضمن رؤية طموحة هدفها تحقيق الريادة في صُنع المستقبل، مشددًا على موقعها كمقر لأهم صُنّاع التكنولوجيا في العالم، بما توفره من بنية تقنية متطورة، وبيئة داعمة للأعمال وجاذبة للكفاءات ومشجعة للاستثمارات.

جاء ذلك خلال افتتاح، المقر الإقليمي لشركة "ميتا" العالمية في مدينة دبي للإنترنت، بحضور شيريل ساندبرج الرئيس التنفيذي للعمليات في ميتا، وفقًا لبيان لميتا حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.ورحّب ولي عهد دبي بانضمام شركة "ميتا" العالمية إلى مجتمع دبي المتنامي من المؤسسات الكبرى العاملة في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا والإعلام، مثمناً اختيارها دبي مقراً لها لخدمة الملايين من مستخدمي منصاتها في المنطقة.

ولفت إلى ما توفره دبي للشركات العالمية الكبرى العاملة في مختلف المجالات؛ من مناخ داعم للابتكار والجاذب لأفضل المواهب والكفاءات، متمنياً سموه كل التوفيق للشركة ومؤكداً كامل الدعم لفريقها في دبي بما يمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة أعمالها على أفضل وجه ممكن. وقد استمع إلى شرح من قيادات شركة "ميتا" على ما توفره من خدمات تشكل الجيل القادم من صور التواصل الاجتماعي، والتي تمثل طفرة حقيقية في هذا المجال، واطلع على أهداف الشركة العالمية وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء رؤيتها الجديدة، وسعيها إلى ترسيخ مكانتها إقليمياً من خلال مقرها في مدينة دبي للإنترنت.

ويخدم المقر الإقليمي لشركة "ميتا" عملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح المقر الجديد لفريق العمل المكون من أكثر من 100 موظف، تقديم خدمات أفضل، تلبي احتياجات مئات الملايين من مستخدمي منصات الشركة في المنطقة.