أعلنت منصة سبوتيفاي السويدية للموسيقى بالبث التدفقي أن بثها انقطع نحو ساعة ونصف ساعة عن ملايين المستخدمين في أنحاء العالم الذين أفادوا أيضاً بأنهم فقدوا الاتصال بها.

وكتبت المنصة في منشور عبر تويتر "ثمة أمر لا يجري بطريقة صحيحة، ونحن ندرسه. شكراً لبلاغاتكم".

وجاء هذا المنشور بعد بلاغات نشرها ملايين المستخدمين عبر الشبكة الاجتماعية عن مواجهتهم مشاكل في الاتصال بالتطبيق.

وما لبثت سبوتيفاي أن أعلنت بعد حوالى 90 دقيقة من منشورها أن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وكتبت المنصة السويدية "كل شيء يبدو أفضل الآن" من دون أن تورد أي توضيح لأسباب العطل.

وأشارت سبوتيفاي إلى أن المشكلة طالت منصات أخرى.

وقال ناطق باسم سبوتيفاي لوكالة فرانس برس إنها وعدداً من المنصات الأخرى "شهدت انقطاعاً قصيراً في الخدمة. واعتباراً من الساعة (19,50 ت غ) عادت سبوتيفاي تعمل بشكل طبيعي بالنسبة لغالبية مستخدميها".

ويبلغ عدد مستخدمي سبوتيفاي النشطين أكثر من 400 مليون، من بينهم 180 لقاء اشتراكات مدفوعة.