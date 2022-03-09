أكد باحثون في كلية الطب جامعة "كوبنهاجن" في الدانمارك ، أن اتباع النظام الغذائي الصحي لدول الشمال الإسكندينافية أن يمنع مجموعة من الأمراض.

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أدلة واضحة على أن اتباع نظام غذائي في بلدان الشمال يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم والكولسترول حتى دون فقدان الوزن، مشيرين إلى أن التوت، الخضار ، والأسماك ، فضلا عن الحبوب الكاملة وبذور اللفت تعد المكونات الرئيسية لمفهوم النظام الغذائي الإسكندينافي الذي تم الاعتراف به على مدار العقد الماضي على أنه نظام صحي للغاية.

ولفت الباحثون إلى أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يمنع الإصابة بالسمنة، ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية جنبا إلى جنب مرض السكر النوع الثاني، وضغط الدم المرتفع وارتفاع الكولسترول.