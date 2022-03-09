ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم /الأربعاء/ أن نادي برشلونة سيتلقى قريبا تمويلا ضخما في حدود 650 مليون يورو حيث يعمل العملاق الكتالوني بلا كلل للتعامل مع مشكلاتهم المالية، وإعداد أنفسهم لما يعد بأن يكون فترة انتقالات صيفية حاسمة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني في طريقه للحصول على استثمار ضخم بقيمة 650 مليون يورو من خلال عمليتين منفصلتين.

وأشارت إلى أن العملية الأولى، يعيد برشلونة التفاوض بشأن اتفاق مع صندوق الاستثمار "سي في سي كابيتال بارتنرز" بعد أن رفض اقتراحهم في الصيف، ويعتقد أن التوصل إلى اتفاق ليس ببعيد.

وبمجرد الانتهاء من المحادثات التي بدأت منذ أسابيع، سيحصل العمالقة الكتالونيون على مبلغ يقارب 300 مليون يورو، يُزعم أيضًا أن الصندوق سيُحسب على أنه حقوق ملكية وليس قرضًا، وهو أمر أساسي لبرشلونة للمضي قدمًا في العملية.

وفي العملية الثانية، يمكن أن يحصل برشلونة على 350 مليون يورو من بيع 49٪ من استوديوهات برشلونة، رغم أن الصفقة ليست قريبة من الاكتمال حيث لا تزال هناك مداولات حول بيع 49٪ من الحصص أو 30٪ فقط، بينما هناك حديث أيضًا عن تضمين خيار إعادة الشراء.

ومع ذلك ، إذا مرت هاتان العمليتان بسلاسة، فسيحقق برشلونة استثمارًا هائلاً بقيمة 650 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، يضيف التقرير أيضًا أن هاتين الصفقتين يمكن أن تؤدي إلى زيادة حد فاتورة أجور النادي بمقدار 75 مليون يورو.