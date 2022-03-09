تتطلع شركة "أديداس" الألمانية لصناعة الملابس الرياضية إلى تحقيق المزيد من النمو بعد أن كشفت عن قفزة في الأرباح في عام .2021

وفي العام الماضي، بعد التراجع الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020، ارتفعت إيرادات أديداس بنسبة 16?? لتصل إلى 2ر21 مليار يورو.

وقالت الشركة إن صافي الدخل من العمليات المستمرة نما أكثر من مليار يورو إلى 492ر1 مليار يورو.

ومع ذلك، كانت مبيعات الربع الأخير من العام الماضي أضعف مما كان متوقعا وانخفضت دورة المبيعات في الربع الأخير بنسبة 3?? بعد احتساب متغيرات الأسعار إلى 1ر5 مليار يورو.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تزيد المبيعات على أساس العملة المحايدة بمعدل يتراوح بين 11 و 13% خلال هذا العام، مع النمو في الغالب في أمريكا الشمالية واللاتينية وكذلك المنطقة الأوروبية.

وتضع توقعات الشركة في الاعتبار مخاطر تصل إلى 250 مليون يورو في أعمال الشركة في روسيا ورابطة الدول المستقلة (CIS)، والتي تمثل حوالي نصف إجمالي إيرادات أديداس في المنطقة. وعزت الشركة ذلك إلى الحرب فيأوكرانيا وتعليق عمليات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية للشركة في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي كاسبر رورستد: "في عام 2021 قدمنا مجموعة قوية من النتائج على الرغم من العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على كل من العرض والطلب على مدار العام"، وأضاف: "بتجميع كل هذا، فقد كان عام 2021 أول عاما ناجحا ضمن دورتنا الاستراتيجية الجديدة. في عام 2022 سنبني على هذا الزخم ونستمر في تنمية كل من إيراداتنا وصافي الدخل بمعدلات من رقمين في ظل عدم اليقين المتزايد".