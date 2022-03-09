يصدر المغني الأميركي الشهير الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2016 بوب ديلان كتاباً جديداً في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنت دار "سايمن أند شوستر"

وسيكون "ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ" (اي "فلسفة الأغنية الحديثة") الذي يصدر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة أول كتاب لديلان منذ "كرونيكلز- فوليوم وان" الذي نشر العام 2004.

وشرع ديلان منذ العام 2010 في إعداد هذا الكتاب الذي يتضمن، وفق دار النشر، أكثر من 60 نصاً، تتناول في معظمها فن تأليف نصوص الأغنيات وتلحينها، وفنانين من أبرزهم هانك وليامز ونينا سيمون.

وقال رئيس دار "سايمون أند شوستر" جوناثان كارب في بيان "إن نشر أعمال بوب ديلان الرائعة والمتنوعة سيكون بمثابة تحية عالمية للأغنية من أحد أعظم فناني عصرنا".

وأضاف أن "أحداً غير بوب ديلان لم يكن ليستطيع كتابة +ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ+" ملاحظاً أن "صوته مميز، وعمله يعكس تقديره وفهمه العميقين للأغنيات وللأشخاص الذين يؤلفونها وما يعنيه ذلك" للجميع.

وبيع في مختلف أنحاء العالم أكثر من 125 مليون نسخة من ألبومات بوب ديلان منذ سطع نجمه في نيويورك في مطلع ستينات القرن العشرين، وهو يواصل اليوم وقد بلغ الثمانين إحياء الحفلات، ويقوم راهناً بجولة تستمر إلى سنة 2024.

وأصدر ديلان العام 2020 ألبومه التاسع والثلاثين Rough and Rowdy Ways الذي قوبل بإشادات من النقاد.

وفاز ديلان (واسمه الأصلي روبرت آلن زيمرمان) عام 2016 بنوبل الآداب "لأنه ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأميركي العظيم"، بحسب الأكاديمية السويدية التي تمنح هذه الجائزة.