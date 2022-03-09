تعتزم إندونيسيا، أكبر مصدر لزيت النخيل، تشديد القيود على صادرات الزيت، في ظل تزايد الحمائية حول العالم، في الوقت الذي تواجه فيه الدول ارتفاعا في أسعار الغذاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير التجارة محمد لطفي القول إنه على الجهات المصدرة لزيت النخيل تخصيص 30% من إنتاجها للسوق المحلي، بزيادة عن نسبة الـ 20% من الانتاج الحالي.

وتتخذ الحكومة خطوات لحماية إمدادات الغذاء المحلية، عقب أن أضر الغزو الروسي لأوكرانيا بالتجارة وأدى لارتفاع الاسعار.

وقال لطفي إن سياسة إندونيسيا تهدف لضمان توافر زيت الطبخ للمستهلكين المحليين، مشيرا إلى أنه سوف يستمر العمل بها حتى عودة الامدادت لمستواها الطبيعي.

أشار لطفي إلى احتمالية زيادة نسبة التخصيص للسوق المحلي في حال لم يتحسن الوضع.