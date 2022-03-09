وقعت وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية معادن عُمان -الذراع الاستثماري الحكومي في قطاع التعدين التابع لجهاز الاستثمار العُماني اليوم الأربعاء 12 اتفاقية امتياز في قطاع التعدين بهدف التنقيب عن المعادن الفلزية ذات القيمة الاقتصادية كالنحاس والذهب والكروم.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم ، تصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها الاتفاقيات إلى 21480 كيلومترًا مربعًا في ثماني مناطق يتمركز معظمها في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وأشارت إلى أن هناك منطقة واحدة بولاية ينقل وصلت إلى مرحلة متقدمة من التنقيب للبدء بالتعدين بمساحة إجمالية تصل إلى 20 كيلومترًا مربعًا لخام النحاس.

أما المعادن الصناعية (المعادن اللافلزية) التي شملتها الاتفاقيات والمتمثلة في خامات الدولومايت والسيليكا والجبس والحجر الجيري، فتتركز في محافظتي مسقط وظفار بواقع أربع مناطق، منها ثلاث مناطق وصلت إلى مرحلة متقدمة من التنقيب للبدء في مرحلة التعدين.

وقال الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن العماني إن الوزارة تعمل على تطوير قطاع المعادن وإدارته بشكل فاعل كونه أحد قطاعات التنويع الاقتصادي، حيث اعتمدت منهجية جديدة لتنميته تتمثل في إنشاء مناطق امتياز تعدينية بمساحات كبيرة أسوة بمناطق امتيازات النفط والغاز، وتعرض للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقيب واستخراج المعادن وتمنح للاستثمار بموجب اتفاقيات امتياز تنقيبية وتعدينية .

وأشار إلى ربط هذه الاتفاقيات بتوفير قيمة مضافة للخامات المعدنية المتواجدة في سلطنة عُمان عبر إقامة مشروعات صناعات تعدينية وتحويلية في الشق السفلي.