أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الأربعاء، تسلمه طلب استجواب قدمه النواب د. حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير موجها إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وقال الغانم في تصريح صحافي في مجلس الأمة، انه "وفقا للاجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وسيتم ادراجه في اول جلسة عادية مقبلة".

واستنادا إلى صحيفة الاستجواب فإن المحور الاول يتعلق وفقا لمقدميه "بالممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء".

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه "تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".

ويناقش مقدمو الاستجواب في المحور الثالث ما وصفوه ب"النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".

ونصت المادة (100) من الدستور في هذا الشأن على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

كما نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".