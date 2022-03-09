دعا المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق



ترأس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 156 الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، أعمال الدورة الـ 157 لمجلس الجامعة والتي سلمت خلالها الكويت رئاسة المجلس للدورة الحالية إلى لبنان.

وقد ألقى الشيخ د.أحمد الناصر كلمة الرئاسة في هذا الاجتماع وهذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



والحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية



معالي الأخ أمين عام جامعة الدول العربية



الأخوات والإخوة



الحضور الكريم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يسرني بداية والكويت تختتم فترة ترؤسها أعمال مجلسكم الموقر في دورته الـ 156 أن أزجي جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على التواصل المثمر والتنسيق البناء مع دولة الرئاسة الأمر الذي ساهم في تيسير وتسهيل أعمالنا ومهامنا، مؤكدين على استمرار الكويت في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.



وبودي كذلك أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي أخي وزميلي السيد أحمد بوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة على الجهود المقدرة التي بذلوها خلال فترة ترؤس الكويت لأعمال مجلسكم الموقر.



كما أود أن أرحب بمعالي السادة الوزراء الذين انضموا إلينا مؤخرا معالي الأخ عبدالله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة ومعالي الأخ عبدي سعيد موسى علي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ومعالي الأخ علي صادق علي وزير الخارجية المكلف في جمهورية السودان الشقيق، متمنين لهم التوفيق والسداد في مهامهم القادمة.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة



السيدات والسادة



سعت الكويت خلال 6 أشهر من رئاستها للمجلس الوزاري إلى حشد التضامن العربي وتوحيد الرؤى حيال القضايا العربية الملحة، وذلك وفق الاستحقاقات التالية:



بتاريخ 20 سبتمبر 2021 عقد في مقر الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة اجتماعا وزاريا تشاوريا بين الدول الأعضاء للتنسيق حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبتاريخ 21 أكتوبر 2021 وبدعوة كريمة من دولة ليبيا الشقيقة شاركت الكويت في رئاسة أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا والذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس.



وبتاريخ 12 نوفمبر 2021 شاركت الكويت في أعمال المؤتمر الدولي من أجل ليبيا والذي عقد في عاصمة الجمهورية الفرنسية باريس.



وبتاريخ 22 يناير 2022 قامت الكويت وخلال ترؤسها للمجلس الوزاري العربي بنقل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية إلى لبنان الشقيق تضمنت أفكارا ومقترحات كإجراءات لإعادة بناء الثقة بين لبنان الشقيق وبعض الدول العربية الأعضاء.



وبتاريخ 23 يناير 2022 ترأست الكويت اجتماعا طارئا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بغرض اتخاذ موقف عربي موحد إزاء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تم إصدار قرارا يؤكد على الإدانة والاستنكار لهذا الهجوم الإرهابي الغاشم والوقوف مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل إجراءاتها المتخذة في هذا الصدد.



وبتاريخ 24 يناير 2022 وبدعوة كريمة للكويت من دول الاتحاد الأوروبي عقد إفطار عمل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم نقل المواقف العربية للجانب الأوروبي حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وبتاريخ 30 يناير 2022 ووفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 9 بتاريخ 8 فبراير 2021 استضافت الكويت الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء خارجية الدول العربية والذي عكس رغبة الدول المشتركة بتطوير مسيرة العمل العربي المشترك واتخاذ خطوات ملموسة وعملية وأكثر منهجية وموضوعية حيال قضايانا العربية وتقدمت الكويت خلال الاجتماع التشاوري بمبادرة تحت عنوان «الأمن الغذائي العربي» لتكون بمنزلة خطوة أولى لتطبيق استراتيجية عربية موحدة حيال هذه القضية الملحة والمصيرية لأمتنا العربية.



وبتاريخ 21 فبراير 2022 ترأست الكويت الاجتماع الـ 58 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ضمن التنسيق العربي لبلورة موقف موحد حيال هذه القضية.



وبتاريخ 28 فبراير 2022 ترأست الكويت اجتماعا طارئا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا، حيث صدر عنه بيانا تضمن تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والديبلوماسية والتأكيد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



أصحاب السمو والمعالي والسعادة



السيدات والسادة



تستمر معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق جراء مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاكاتها لحقوقه المشروعة وبناء المستوطنات على أراضيه، وهنا تجدد الكويت موقفها الثابت والمبدئي في تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية الجرائم التي ترتكبها، وذلك في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيڤ الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولاسيما قراري 242 و2334 ونشدد في هذا الصدد على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إعادة إحياء عملية السلام المبنية على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



كذلك ترحب الكويت بقرار قمة الاتحاد الأفريقي حول تجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي والذي يأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي في دعم القضية الفلسطينية العادلة، مثمنين عاليا الدور الذي قامت به الدول العربية الأفريقية لإصدار هذا القرار.



كما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي على أهمية الاستمرار في دعم وكالة الأنروا لما لها من دور هام وحيوي في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغوثية للأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين.



إن التطورات المتصاعدة والمتسارعة في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي والعربي منه وارتداداتها السياسية والأمنية على المنطقة تدعونا إلى تضافر الجهود العربية لمواجهة هذا التحدي الطارئ وانعكاساتها على المشهد العالمي الجديد.



وهنا تؤكد الكويت على موقفها المبدئي والثابت بتمسكها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الرافض لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في حل النزاعات بين الدول، مشددة على أهمية الالتزام بالمبادئ الواردة في الميثاق والتي تنظم العلاقات بين الدول القائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية والكويت تدعم كافة مساعي الأمم المتحدة وكذلك كافة الجهود الدولية الأخرى لخفض التصعيد لإيجاد حل لهذه الأزمة.



أصحاب السمو والمعالي والسعادة



السيدات والسادة



إن ما يشهده العالم اليوم من أحداث جسام وتطورات بالغة التعقيد وتغيرات في جميع المؤشرات ومنها السياسية والأمنية والاقتصادية قد بدأت تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة لذا يستوجب منا الاستمرار بالمزيد من التواصل والتنسيق لتخفيف حدتها وإرهاصاتها وأبعادها على المنطقة بغية تحقيق التضامن العربي الشامل للحفاظ على أمن ومقومات دولنا وازدهار شعوبنا وتقوية لفضائنا العربي الكبير.



وفي ختام أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أدعو معالي أخي السيد عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة لترؤس مجلس الجامعة في دورته الحالية 157، متمنيا له كل التوفيق والنجاح وأن يحقق هذا الاجتماع أهدافه المنشودة.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



وقد تم خلال الاجتماع مناقشة كل البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.



كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.