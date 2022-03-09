أعلن النائب سعود أبوصليب عن تأييده الاستجواب المقدم من قبل النواب د.حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال أبوصليب، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه مازال على قناعته التي تكونت في دور الانعقاد الأول بأن النهج الحكومي الحالي لا يصلح لإدارة بلد.

وشدد على أنه «على قناعة تامة بنظافة يد وثوب سمو الشيخ صباح الخالد، ويكن احتراما شديدا لشخص سموه»، مضيفا «ان نظافة الثوب ونظافة اليد لا تكفي لإدارة شؤون بلد».

وبين أنه «بناء على ذلك فإنه يؤيد بشدة الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء، حرصا على البلد ومصالح أبناء الشعب».