أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي بجهود رجال الحرس من قوة الواجب المكلفة بمساندة وزارتي الصحة والداخلية في منفذي السالمي والنويصيب والمشاركين في معرض «إكسبو دبي 2020»، والعرض العسكري الذي أقيم على شارع الخليج العربي بمناسبة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، مؤكدا أن أداءهم المشرف ومظهرهم الراقي وتعاونهم مع إخوانهم في الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام دليل على تميزهم وتفانيهم في تنفيذ أي مهمة تسند إليهم بكل كفاءة واقتدار.



وقال الرفاعي خلال تكريمه للوحدات المشاركة، بحضور كبار القادة والضباط: أعرب لكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني القادة والضباط عن بالغ شكري وعظيم تقديري لما بذلتموه من جهود خلال دعمكم ومساندتكم لإخوانكم سواء في منفذي السالمي والنويصيب أو العرض العسكري الذي أقيم على شارع الخليج بمناسبة احتفالات وطننا العزيز بأعياده الوطنية، ومشاركتكم المتميزة في «إكسبو دبي 2020» بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي لفتت الانتباه ولاقت الإعجاب من رواد المعرض.



وأضاف: إن مشاركتكم في مثل هذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا وقلوب أبناء الوطن الأوفياء تعكس تميزكم في أداء واجباتكم ومهامكم، ما يدل على تميزكم جميعا من ضباط وضباط صف وأفراد، كما نثمن المظهر الحضاري الراقي الذي ظهرتم به وعكس الأداء الرائع والتدريب الجيد والكفاءة العالية مع إخوانكم المشاركين من وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام.