في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها جمعية النجاة الخيرية للمحتاجين والمنكوبين قامت الجمعية بإطلاق مشروع «7 سنابل لإفطار اللاجئين والنازحين».

وأوضح رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني أن المشروع سوف يتم تنفيذه في 7 دول هي تركيا واليمن والأردن وبنغلاديش ولبنان وفلسطين وإندونيسيا.

وأشار إلى أن المشروع يهدف على إدخال السرور على الأسر الفقيرة في شهر رمضان المبارك، والتخفيف من معاناة اللاجئين والمهجرين الذين يعانون من ظروف اقتصادية بالغة السوء ولا يجدون ما يسدون به جوع أبنائهم.

ويمكن التبرع للمشروع من خلال زيارة موقع الجمعية الإلكتروني الإنترنت https://alnaj.at/14997 أو عبر حساباتها على مواقع التواصل @alnajatorg وكذلك من خلال الاتصال على 1800082 للاستفسار أو طلب مندوب.