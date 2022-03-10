تعاونت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، مع فوكس سينما، السينما الأكثر ابتكارا في الشرق الأوسط، وأمتعت عملاءها وموظفيها من عشاق عالم الأفلام والشخصية المحببة لدى الجميع «باتمان» بمشاهدة الفيلم المنتظر والجديد كليا The Batman بتجربة شاشة ماكس الضخمة.



واطلقت Ooredoo سلسلة من المسابقات التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة حيث شهدت مشاركات كثيرة وتفاعلا كبيرا من المتابعين، وتم منح الفائزين تذاكر مجانية لحضور العرض الأول للفيلم في الكويت في فوكس سينما في مجمع الأفنيوز، في مناسبة خاصة أقيمت حصريا لعملاء وموظفي الشركة بالتعاون مع فوكس سينما.



كما ونشرت Ooredoo الكويت فيديو قصير لفيلم «The Batman» من بطولة روبرت باتينسون على برج Ooredoo الواقع بشارع السور في قلب مدينة الكويت يحبس الأنفاس أظهر الشخصية الأكثر إثارة وتشويقا حول العالم، باتمان بالإضافة إلى لقطات من الفيلم. وحاز الفيديو إعجاب الكثير.



وقال مدير أول العلاقات العامة والاتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية لدى Ooredoo الكويت، ناظم يوسف الغبرا: «سنواصل في Ooredoo الكويت استكشاف طرق جديدة لمكافأة عملائنا وبناء وسيلة للحوار والتواصل المستمر بيننا وبينهم وبناء علاقة موثوقة معهم على المدى الطويل. ونتطلع قدما لإسعاد المزيد من العملاء بهذه الجوائز المميزة خلال الأشهر المقبلة وعلى مدار العام».



ودارت أحداث الفيلم The Batman حول بروس وين المعروف بالرجل الوطواط وفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة ريدلي، القاتل المتسلسل السادي، الذي يستهدف الشخصيات السياسية الرئيسية في جوثام، عندها يضطر باتمان للتحقيق في الفساد المخفي في المدينة والتشكيك في تورط عائلته بالأمر.