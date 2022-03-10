محمد العثمان: تفوقنا الرقمي عزّز رضا العملاء عن خدماتنا وساهم بإثراء تجربتهم المصرفية

نتواصل مع عملائنا باستمرار لضمان حصولهم على خدمات تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم

حاز بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في مجال جودة خدمة العملاء في الكويت للعام 2021 ضمن مؤشر «سيرفس هيرو» لجودة الخدمة، وذلك للمرة الحادية عشرة.



وقد تم تسليم الجائزة بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان، وبحضور قيادات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.



مؤشر «سيرفس هيرو»



ويعد مؤشر سيرفس هيرو الوحيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقيس رضاء العملاء ويتبع بروتوكولات المنظمة الأوروبية للآراء وأبحاث التسويق «إيزومار» ومبادئ وإرشادات المنظمة العالمية للتنظيم الذاتي والممارسة الأخلاقية، كما يشرف مجلس استشاري مستقل على المؤشر لضمان الوصول لنتائج محايدة وموضوعية تعكس بدقة تفضيلات المستهلكين.



ويضم المجلس الاستشاري أكاديميين ومتخصصين في الأعمال التجارية يمثلون الشركات والمؤسسات الرائدة في الكويت والإمارات ومن بينها: الجامعة الأمريكية في الكويت، والكلية الأسترالية في الكويت وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ابوظبي وجامعة زايد.



وتستند جائزة أفضل بنك في الكويت من حيث جودة خدمة العملاء إلى تقييم المشاركين في الاستفتاء ويشمل المؤشر مجموعة من المعايير الفرعية التي يتم التقييم على أساسها ومن بينها: الثقة بالمنتج، سرعة الخدمة، جودة المنتج، السعر مقابل القيمة، موقع الشركة، سلوك الموظفين، مركز الاتصال والموقع الإلكتروني. كما يقوم المؤشر بقياس مستوى الرضا بصفة عامة.



رضا العملاء



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان: «نسعى دائما إلى الوصول لأعلى مستوى من رضا عملائنا الذين نتواصل معهم باستمرار لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم».



وأشار إلى أنه وقبل أن يطلق بنك الكويت الوطني أي منتج أو خدمة جديدة يقوم بعمل العديد من الدراسات التي تعتمد على الطرق العلمية وتحليل البيانات للتأكد من تلبيتها احتياجات العملاء وتطبيقها لأكثر المعايير العالمية تقدما.



وأضـاف العـــثمان: «عــــززت استراتيجيتنا للتحول الرقمي وتفوقنا في تقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية الرائدة مستوى رضا عملائنا عما نقدمه من خدمات وساهمت في إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها».



وأوضح أنه وخلال العام 2021، قد أطلق بنك الكويت الوطني العديد من الخدمات المصرفية الجديدة والرائدة والتحسينات التي تم إضافتها إلى القنوات الإلكترونية وخاصة خدمة الوطني عبر الموبايل، إضافة إلى توفير برنامج مكافآت استثنائي على صعيد السحوبات والجوائز الفريدة والحصرية.



وقد اتسمت كل الخدمات والمنتجات المصرفية التي أطلقها بنك الكويت الوطني خلال العام 2021 بمستوى عال من الجودة وحازت ثقة العملاء، حيث ركزت على حلول الدفع المتطورة والخدمات الرقمية من خلال تحديثات برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت، والتي زاد اعتماد العملاء عليها في إتمام معاملاتهم المصرفية خلال الفترة الماضية.