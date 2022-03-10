عبدالله المجحم: بوبيان استمر بتقديم أعلى مستويات الخدمة لجميع العملاء.. رغم تحديات «كورونا»

خلال العامين الماضيين أثبت البنك قوة ونجاح إستراتيجيته بالاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية



واصل بنك بوبيان تربعه على خدمة العملاء على مستوى القطاع المصرفي في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010.



وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة في بنك بوبيان عبدالله المجحم تعقيبا على استمرار البنك على قمة خدمة العملاء «لم يكن العام الماضي عاما عاديا نتيجة استمرار الأزمة التي سببها فيروس كورونا وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعات العملاء».



وأضاف: «رغم ذلك فإن بوبيان استطاع الاستمرار بتقديم أعلى مستويات الخدمة لجميع العملاء في الوقت الذي واصل فيه تنفيذ العديد من مشروعاته وخططه والتي كان أبرزها إطلاق خدمات ومنتجات جديدة ووضع حجر الأساس لمبناه الجديد وغيرها من الفعاليات التي تؤكد قوة البنك واستمرار العمل بأعلى مستوى».



وأشار المجحم إلى أنه وخلال العامين الماضيين أثبت البنك قوة ونجاح الإستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية والتي أكدت نجاحها وأهميتها في ظل الظروف التي مرت على المنطقة والعالم من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنوات البنك الرقمية.



وأكد أن أكثر ما ميز بوبيان انه على الرغم من ارتفاع عدد عملائه المستمر إلا ان مستويات الخدمة لديه لم تنخفض او تتأثر نتيجة هذه الزيادة التي دائما ما يقابلها تحد جديد للموظفين للحفاظ على نفس مستويات الخدمة.



وأضاف المجحم أن خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة بنك بوبيان وبأن التميز والإبداع في الخدمة والكيفية التي يتم التعامل بها مع العملاء جزء مهم يحرص البنك عليه بشكل مستمر، حيث نطمح ونسعى لتقديم خدماتنا بشكل يفوق توقعات العملاء لنكون جديرين بثقتهم.



وأشار إلى أن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، مشيرا إلى ان التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوما بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.



يذكر ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيرفس هيرو فاتن أبوغزالة قامت بتسليم الجائزة للبنك، حيث شارك في مراسم التسلم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد والرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة عبدالله المجحم.



أسباب الاختيار



من ناحية أخرى، أشار المجحم إلى قيم البنك التي يسعى إلى ترسيخها بين العاملين فيه والتي ترتكز في أحد عناصرها إلى خدمة العملاء، كما ان البنك ومنذ عام 2010 يركز على خدمة العملاء التي يعتبرها أساس النجاح بجانب تميزه في مستوى الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية والتمويلية التي يطرحها بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وأكد المجحم ان إتقان العمل وإتقان الخدمة يعتبر الركيزة الأساسية لخدمة العملاء، لاسيما مع ما حققه خلال الأعوام الأخيرة من ارتفاع حصته السوقية وما يصبو إليه من تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا «اننا نضع العميل ضمن أولوياتنا من خلال الاستماع واستطلاع آراء العملاء وهو اهم ما نعتمد عليه في التقييم لأن ردود أفعال العملاء دائما ما تكون المحرك الأساسي لأي عملية تطور تسعى إليها أي مؤسسة».



واعتمد اختيار سيرفس هيرو لبنك بوبيان على مجموعة من المعايير من بينها استفتاء امتد لمدة سنة كاملة بين المستهلكين الذين قاموا بتقييم الشركات وذلك على مقياس من 10 نقاط حسب توقعاتهم من مستوى خدمة الشركة قبل تجربتها، ورضائهم عنها بعد تجربتها.



وجاء التقييم تبعا لعدة معايير منها سلوك الموظفين، موقع الشركة، سرعة الخدمة، الثقة بالمنتج، جودة الخدمة أو المنتج، السعر مقابل القيمة، مركز الاتصال، والموقع الإلكتروني، كما يعتمد استفتاء «سيرفس هيرو» على بروتوكول صارم للتأكيد على صحة هوية المستهلكين الذين شاركوا فيه.