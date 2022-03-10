حقـقت كــل طـــرازات جينيسيس الحديثة أعلى مستوى من الأمن والسلامة بدرجة أفضل اختيار للسلامة بلس (TSP+) لعام 2022، مع إعلان معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة المعروف باسم IIHS، عن حصول جينيسيس على هذه الدرجة المرموقة للمرة الرابعة على التوالي. كما حصدت جينيسيس G70 (الفئة الرياضية الجديدة المصنعة بعد يونيو 2021) لقب أفضل اختيار للسلامة بلس لعام 2021، ما يؤكد ريادة جينيسيس وكفاءتها ضمن أفضل العلامات التجارية العالمية.



وفي تعليق لها، قالت كلوديا ماركيز، مديرة العمليات في شركة جينيسيس موتور أميركا الشمالية: نحن في جينيسيس نولي السلامة أعلى مستوى من الأهمية بدءا من مرحلة التصميم والهندسة وانتهاء بأدق التفاصيل في طرازاتنا الحائزة على جوائز.



ويشار إلى أن جميع طرازات جينيسيس مزودة بباقة متكاملة من أحدث الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق وتقنيات السلامة المتطورة، ومنها مساعد تجنب الاصطدام الأمامي مع نظام الكشف عن وجود المشاة، ومساعد البقاء في المسار، ومساعد تجنب الاصطدام في البقعة العمياء وغيرها الكثير. كما تمنح كل سيارة من سيارات جينيسيس سائقها ثباتا وثقة كاملين بفضل الهيكل المتين الذي يحقق أعلى مستويات الثبات حتى في أصعب ظروف القيادة.



من جانبه، قال بريان لطوف، كبير مسؤولي السلامة لدى جينيسيس موتور في أميركا الشمالية: تقدم مركبات جينيسيس أمانا استثنائيا حرصنا دائما على مراعاته، ويمثل الحصول على لقب أفضل اختيار للسلامة بلس من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة شهادة موثوقة تؤكد التزامنا بأعلى معايير السلامة والتصميم والأداء في مركباتنا.



وتم تجهيز سيارات جينيسيس بأحدث الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق وتقنيات السلامة المتطورة، تشمل:



٭ 8 وسائد هوائية قياسية أو أكثر، تتضمن الوسائد الهوائية الأمامية المتوافرة في جميع طرازات جينيسيس التي تم طرحها في الأسواق منذ عام 2021، ما يوفر مزيدا من الحماية لركاب المقصورة عند حدوث تصادم.



٭ مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ما يقلل من أضرار الاصطدام بالمركبات، والمشاة، وراكبي الدراجات في ظروف معينة.



٭ مساعد تجنب الاصطدام في البقعة العمياء، يزيد من مستوى الحماية ويقلل من الحوادث المحتملة عند تواجد سيارة أخرى في النقطة العمياء.



٭ هيكل صلب ومتين متطور لتحقيق أعلى مستويات الحماية للمقصورة باستخدام هيكل آمن مصنوع من الفولاذ عالي المتانة.