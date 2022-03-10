القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على البناء والتنمية بالتوازي مع محاربة الإرهاب.



وقال الرئيس السيسي، في كلمة مرتجلة قبل إلقائه الكلمة الرسمية خلال الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة «يوم الشهيد» امس إن كل كلمة تخرج من أهالي الشهداء هي كلمة طيبة تعبر عن مدى تضحياتهم وحبهم للوطن، موجها الشكر والتقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد ومصاب على ثباتهم وتضحياتهم التي تدل على التفاؤل والحماس والإصرار على ضرورة محاربة الإرهاب.



وأضاف أنه عندما بدأت معركتنا ضد الإرهاب منذ عام 2013 و2014 وحتى شهور قليلة كان الناس يتساءلون: هل سيستمر هذا الموضوع أم لا؟ وهل سيقضي هذا الكابوس على أولادنا أم لا؟، مشددا على أنه كان واثقا من أن الشر لن ينتصر على الخير وأن أهل الشر، رغم بشاعة وقسوة وجهل تصرفهم وعدوانيتهم، لن ينجحوا وأنه في النهاية سينجح الخير.



وأشار الرئيس إلى أن «كل شيء يهون ولكن تبقى مصر»، معتبرا أن كلمة «نحافظ على مصر» ليست كافية ولكن نبنيها ونكمل البناء، لافتا إلى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية العديد من التحديات غير المسبوقة.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة «يوم الشهيد»، أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات غير المسبوقة، على كل الأصعدة، فعلى المستوى العالمي ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الصراعات والنزاعات التي أثرت بشكل جذري على هيكل الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.



وقال الرئيس السيسي إن مصر واجهت على المستوى الداخلي ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته.



وأضاف أن العالم بأسره يشهد، بما حققناه من إنجازات في مواجهة تلك التحديات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات.



وتابع الرئيس: «أقول لكم بكل الصدق، إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين والفهم الدقيق لظروف مصر فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعا كريما له ولأبنائه».



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لا يفوتني في هذه المناسبة وكما اعتدنا أن نتوقف معا لنلقي نظرة شاملة على مسيرتنا، التي بدأناها سويا وذلك انطلاقا من سياستنا الثابتة بعرض الحقائق عليكم، لمواجهة التحديات معا، من منظور واقعي وحقيقي ومباشر، وذلك سعيا نحو تحقيق النهضة الحقيقية الشاملة التي نطمح لها جميعا وللأجيال التي ستأتي من بعدنا نهضة تليق بعظمة وتاريخ بلادنا».



وأضاف أن هذا اليوم المشهود، هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار، من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن وإنما نكرم فيه أيضا، عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن، ويصلون الليل بالنهار، ليحيا شعب مصر العظيم، في سلام وأمان واستقرار ولتؤكد مصر أنها غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة ومنتصرة بعزة وكرامة، مؤكدا أن هذه الراية لن تنتكس أبدا، بإذن الله، ثم بفضل عزيمة هذا الشعب وأصالته وتضحياته.