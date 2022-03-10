القاهرة ـ ناهد إمام

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المختلفة بمدينة 15 مايو، مشيرا إلى أن مدينة 15 مايو هي إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.



وأشار وزير الإسكان امس إلى أن العام الماضي كان حافلا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مضيفا أنه فيما يتعلق بوحدات منخفضي الدخل «إسكان اجتماعي» ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 4824 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، و11208 وحدات بالمرحلة الثانية، وجار تنفيذ 792 وحدة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 7392 وحدة سكنية مرحلة ثالثة، وجار تنفيذ 670 وحدة أخرى مرحلة ثالثة، كما سبق الافتتاح الرئاسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمشروع دار مصر بمدينة 15 مايو بالمرحلة الثانية بعدد 63 عمارة تضم 1512 وحدة سكنية على مساحة 45 فدانا.