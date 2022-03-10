القاهرة ـ هالة عمران

أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هناك رصيدا كافيا لمصر من احتياطي القمح يكفي 4 أشهر، وبالتالي ليس لدينا احتياج لأن نقوم بشراء أي شحنات إضافية خلال تلك الفترة. وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بحضور عدد من الوزراء، إلى أنه اعتبارا من منتصف ابريل المقبل سيتم موسم جني القمح، مطمئنا المصريين بأننا كدولة ليس لدينا احتياج أو اللجوء للسوق العالمي حتى نهاية هذا العام.



وفيما يتعلق برغيف العيش وتزايد الاسعار الكبيرة لسعر القمح، قال مدبولي: لن نقوم بشراء أي شحنات لأن لدينا رصيدا من القمح يكفي حتى نهاية 2022.



ولفت إلى أن الحكومة توسعت في جميع المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة نسبيا، مشيرا الى عقد أول اجتماع أول من أمس للجنة الأزمة التي تم تشكيلها لمتابعة الأزمة الأوكرانية ـ الروسية، للرقابة على الأسواق لمنع تخزين السلع أو إخفائها، لافتا الى أنه تم عقد اجتماع مع الغرف التجارية لضمان أن السعر الموجود هو السعر العادل ولا يتم استغلال الظروف وأن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.