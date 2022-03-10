وجبة خفيفة مساءً «لتثبيت نسبة السـكر فــي الدم» تساعد الناس على النوم



تحدثت كريستين بيلي، أخصائية العلاج الغذائي الحائزة جوائز، إلى موقع «إكسبريس» حول كيفية الحصول على ليلة نوم هانئة.

وتنصح خبيرة التغذية ومطورة الوصفات بما تسميه «الأكل المقيد بالوقت». وباختصار، هذا يعني التوقف عن تناول الطعام في وقت معين قبل الذهاب إلى الفراش للمساعدة على النوم.



وقالت كريستين: «بالنسبة لكثير من العملاء، أشجعهم على فعل ما يسمى الأكل المحدود بالوقت. لذا، دعونا نحاول حملهم على تناول الطعام في أقرب وقت ممكن، لنقل حوالي الساعة 7 مساء.

إذن أنت تسمح على الأقل، ربما للعديد من العملاء، بثلاث إلى أربع ساعات قبل النوم دون تناول الكثير من الطعام. يجد بعض زبائني أنه إذا تناولوا الطعام مبكرا جدا، فقد يتناولون وجبة خفيفة.

وسيكون مجرد حفنة من المكسرات، وليس وجبة خفيفة كبيرة، قبل نحو ساعة أو ساعتين من ذهابهم إلى الفراش لمجرد استقرار نسبة السكر في الدم.

ويبدو أن هذه الطريقة هي فرصة جيدة حقا للأشخاص للحصول على وجبة جيدة، ولكن تتيح للجهاز الهضمي وقتا للعمل قبل الذهاب إلى الفراش».



ويؤثر النظام الغذائي على النوم بعدة طرق ويمكن أن يكون له تأثير عميق على نوعية النوم. وسواء كان ذلك بسبب نقص المعادن والفيتامينات التي تسبب مشاكل في النوم، أو مستويات السكر في الدم، فإن الانتباه إلى ما تأكله يمكن أن يساعد في النوم.



أغذية لتشجيع النوم - فاكهة وخضار- اللوز - شاي البابونج.

عن «إكسبريس»

