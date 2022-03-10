القاهرة - سامي عبدالفتاح



في واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري هذا الموسم، حقق الأهلي فوزا مثيرا على حساب ضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة أمس الاول في اللقاء المؤجل من الجولة الـ8، لينفرد الأهلي بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، و3 نقاط عن الزمالك وله أيضا مباراة مؤجلة.



وبعد شوط أول سلبي شهد حذرا كبيرا من الفريقين، تقدم الأهلي بهدف أول سجله محمد مجدي «أفشة» في الدقيقة (47) ثم أضاف البديل عمرو السولية الثاني في الدقيقة (86) فيما اختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة (90+3)، ليرفع الفريق رصيده إلى 28 نقطة فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة بعد تكبد الهزيمة الاولى له بالدوري.



وفور الفوز الكبير والمهم، وقبل ساعات من المغادرة إلى جنوب افريقيا، أعلن النادي الأهلي تجديد عقد مديره الفني بيتسو موسيماني ومعاونيه لمدة عامين.