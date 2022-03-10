تعثر ليفربول الإنجليزي على ارضه أمام إنتر الإيطالي بخسارته إيابا 0-1 لكن ذلك لم يمنعه من بلوغ ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك لفوزه ذهابا 2-0، في حين انتفض بايرن ميونيخ الألماني وهدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بأفضل طريقة ممكنة من خلال دك شباك سالزبورغ النمساوي بسباعية (7-1) ليبلغ بدوره ربع النهائي.



على ملعب «أنفيلد»، مني ليفربول بخسارة نادرة على أرضه أمام إنتر بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس في الدقيقة 61، لكن زميله التشيلي أليكسيس سانشيس تلقى البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة بعدها بثلاث دقائق ليعقد مهمة فريقه الذي أكمل 26 دقيقة بعشرة لاعبين، في إمكانية قلب النتيجة في صالحه.



والخسارة هي الاولى لليفربول على أرضه في مختلف المسابقات بعدما حافظ على سجله خاليا منها على مدى 28 مباراة في مختلف المسابقات، علما بان الأخيرة تعود الى 8 مارس 2021 عندما سقط أمام فولهام في الدوري الانجليزي.



وخاض ساديو ماني مباراته الـ 50 في دوري الأبطال ليصبح بالتالي سادس لاعب من ليفربول يبلغ هذا الحاجز في المسابقة القارية بتسميتها الجديدة منذ موسم 1992-93.



وقال صلاح بعد التأهل «من الصعب اللعب أمام الإنتر، حتى في مباراة الذهاب كان جيدا»، مضيفا في الإياب، عانينا قليلا في البداية ولكننا حافظنا على الكرة بشكل أفضل في الشوط الثاني».



وأكد المهاجم المصري أن «الأهم كان التأهل، على أمل أن تكون المباراة القادمة أفضل»، متحدثا عن الفرص التي أهدرها وإصابته للقائم مرتين و«ربما في المباراة القادمة سأسجل ثلاثية».



إلى ذلك، انتفض بايرن ميونيخ الألماني الذي كان يمر بفترة انعدام وزن وهدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الصائم عن التهديف في اخر 3 مباريات له، بأفضل طريقة ممكنة من خلال دك شباك سالزبورغ النمساوي بسباعية (7-1) ليبلغ الدور ربع النهائي عن جدارة.



وكان الفريق البافاري خرج بتعادل صعب 1-1 ذهابا، في مباراة حافظ خلالها بايرن على سجله خاليا من الخسارة خارج عقر داره في المسابقة القارية الأم للمباراة الـ 22 تواليا.



وعلى ملعب «أليانز أرينا» سجل ليفاندوفسكي «أسرع هاتريك» منذ بداية المباراة في تاريخ دوري الأبطال لأنه احتاج الى 23 دقيقة فقط ليمنح التقدم 3-0 لبايرن ميونيخ بينها هدفان من ركلتي جزاء رافعا رصيده الى 12 هدفا في المسابقة العريقة، وقال الحارس الدولي مانويل نوير: «أرسلنا رسالة، لقد بدأنا بشكل رائع مع ركلة الجزاء ودخلنا جيدا في أجواء اللقاء، نحن سعداء جدا بما قدمناه، وبالتأكيد نأمل في أن نتابع على المنوال ذاته».