الدوحة - فريد عبدالباقي



حسم السد «كلاسيكو» الكرة القطرية بفوزه على الريان بهدف نظيف سجله عبدالكريم حسن في الدقيقة (26) خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار المباراة المؤجلة لحساب الجولة الـ 14 من الدوري القطري. وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 59 نقطة، في حين تجمد رصيد الريان عند 21 نقطة في المركز العاشر.

هذا، وتتضح اليوم هوية الفريق الهابط إلى مصاف الدوري القطري لأندية الدرجة الثانية لكرة القدم، وأيضا صاحب المركز الحادي عشر الذي سيخوض المباراة الفاصلة مع وصيف بطل دوري الدرجة الثانية، حيث يستضيف الخور (الثاني عشر والأخير بـ13 نقطة) نظيره قطر (الثامن بـ23 نقطة) في الجولة الـ22 والأخيرة من الدوري القطري، في الـ7:10 مساء، وبنفس التوقيت يلتقي السيلية (الحادي عشر وقبل الأخير بـ13 نقطة) مع الغرافة (الخامس بـ30 نقطة) على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، فيما تنطلق الجولة اليوم بلقاء يجمع بين الدحيل (الثاني برصيد 46 نقطة) مع الأهلي (السابع بـ24 نقطة) في الـ5:00 مساء على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وعلى نفس الملعب يلعب أم صلال (السادس بـ25 نقطة) مع العربي (الرابع بـ33 نقطة) في الـ7:10 مساء، وتختتم الجولة غدا بمباراتين يلتقي الريان مع الشمال في الـ5:00 مساء، ويلتقي السد (المتصدر بـ59 نقطة) مع الوكرة (الثالث بـ37 نقطة) في الـ7:10 مساء.