يسعى برشلونة ومدربه تشافي هرنانديز الى التعامل بإيجابية مع واقع غير مألوف بالنسبة للنادي الكاتالوني، وذلك حين يستقبل غلطة سراي التركي اليوم في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



واعتاد العملاق الكاتالوني أن يكون بين كبار القارة العجوز ومن اللاعبين المؤثرين في مسابقتها الأهم، أي دوري الأبطال، لكنه وجد نفسه الآن ينافس في المسابقة الثانية من حيث الأهمية للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004 بعدما أنهى مجموعته ثالثا خلف بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.



وبعد بداية موسم كارثية بقيادة الهولندي رونالد كومان، استعاد برشلونة في الآونة الأخيرة شيئا من مستواه، ما سمح له بشق طريقه في الدوري المحلي الى المركز الثالث بنفس عدد نقاط أتلتيكو مدريد الرابع وحامل اللقب مع مباراة مؤجلة في جعبة النادي الكاتالوني الذي لم يذق طعم الهزيمة في «الليغا» منذ بداية 2022.



ويعول «البرسا» على الوافدين الجدد المتألق الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ والدوليين الإسبانيين فيران توريس وأداما تراوري، يمني برشلونة النفس بأن يستفيد من الظروف بأفضل طريقة ممكنة مع المحافظة على اندفاع لاعبيه من أجل تخطي غلطة سراي ومواصلة زحفه حتى الفوز بلقب المسابقة الوحيدة التي تغيب كأسها عن خزائنه.



ويشرف على غلطة سراي الإسباني دومينيك تورانت الذي كان مساعدا لجوزيب غوارديولا في تدريب برشلونة بين 2008 و2012، وذلك بعدما خلف المدرب الأسطوري للنادي فاتح تريم في يناير الماضي.



إلى ذلك، يعول إشبيلية على حنكته في المسابقة من أجل محاولة الفوز بلقبها للمرة السابعة، لكن على النادي الأندلسي التركيز على خصمه المقبل قبل التفكير باللقب السابع، إذ يتواجه على أرضه مع وست هام الإنجليزي الذي كان بين فرق الطليعة في دوري بلاده حتى الأسابيع القليلة الماضية قبل التراجع الى المركز السادس، لكن بفارق 3 نقاط فقط عن جاره أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.



كما يلتقي اليوم، أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، فيما بلغ مواطن الأخير لايبزيغ ربع النهائي من دون أن يلعب بعد استبعاد منافسه سبارتاك موسكو في إطار العقوبات التي طالت روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.