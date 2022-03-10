عبدالعزيز الفضلي



ضمت وزارة التربية كنترول قسم العلمي الى كنترول قسم الأدبي لتصحيح ومراجعة وتدقيق أوراق الاختبارات المؤجلة للطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان عمل الكنترول سيكون في مدرسة واحدة بمنطقة القادسية وهي مدرسة صقر الشبيب مقر كنترول الأدبي، مشيرة الى ان اتخاذ هذا الاجراء يأتي لقلة العدد بين الطلبة الذين سيؤدون اختباراتهم المؤجلة.



وأوضحت المصادر أن مراقب الخدمات العامة بوزارة التربية سعد العلاطي قام بتوفير 25 عاملا وعاملة للكنترول والذين سيبدأون أعمالهم اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين.