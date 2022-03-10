كشفت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بدء استخدام القوات الروسية قطارا مدرعا في أوكرانيا، وسط تقارير تفيد بتعثر خطوط إمدادها وتعرضها للهجوم، بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية.



وأكدت شبكة «سي إن إن» أنها تحققت من الفيديو وحددت الموقع الجغرافي للقطار، مشيرة إلى أنه تم التقاط الفيديو أثناء مرور القطار عبر بلدة نوفوليكسيفكا، التي تقع على بعد حوالي 20 ميلا شمال شرق شبه جزيرة القرم، و55 ميلا جنوب غرب مدينة ميليتوبول.



وأكد موقع «ذا دريف» أن القطار العسكري الروسي المدرع يقوم حاليا بدور نشط في القتال في أوكرانيا. وتظهر مقاطع الفيديو القطار يحمل حرف «Z» التي تستخدمه القوات الروسية كشعار لها في حربها على أوكرانيا، وبه قاطرتان تعملان بالديزل و8 عربات من أنواع مختلفة، كما أن القاطرة الرئيسية تقع بين عربتين مدرعتين، واحدة مسلحة بزوج من المدافع الأوتوماتيكية ZU-23 ذات الماسورة المزدوجة عيار 23 ملم، والتي يمكن استخدامها ضد الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والأهداف على الأرض. ولم يستطع مراقبون تحديد نوع الحمولة التي تحملها عربات القطار، ولكنها قد تكون مركبات وآليات عسكرية مختلفة.



وتعتبر القطارات ذات أهمية كبيرة للجيش الروسي، حيث يستخدمها لنقل الدبابات والمركبات وغيرها من المعدات والأفراد والإمدادات.



وكان الجيش الروسي أجرى تدريبات في السنوات الماضية أظهرت استخدام هذه القطارات المدرعة لدعم الأنشطة اللوجستية في هذه المنطقة.