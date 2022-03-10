قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن أزمة الطاقة الحالية المترافقة مع ارتفاع كبير في الأسعار «شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973». وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19 «ستغذي ارتفاع الأسعار».



وقال لومير: «ذلك يعود إلى صب الزيت على النار. في العام 1973 تسببت هذه الاستجابة في حدوث الصدمة التضخمية التي تعلمونها، ما دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، الأمر الذي قضى على النمو».



وتابع الوزير الفرنسي خلال مؤتمر في باريس جمع سياسيين وأصحاب أعمال ومتخصصين في الطاقة واقتصاديين، «هذا له اسم هو الركود التضخمي، إنه بالتحديد ما لا نريد أن نعيشه مجددا في العام 2022».



ووفقا للومير، فإن «الاستجابة الجيدة التي نعرفها هي الاستقلال التام»، داعيا الفرنسيين والأوروبيين إلى تنويع إمداداتهم عبر زيادة احتياطات الغاز لفصل الشتاء المقبل وحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات المتضررة. وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الطاقة الروسية وتحاول إيجاد حل للأشهر القليلة المقبلة.