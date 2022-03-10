خاضت القوات الروسية والأوكرانية معارك مؤخرا للسيطرة على موقع تشرنوبيل الذي لايزال يطلق إشعاعات نووية منذ وقوع أسوأ حادث نووي في العالم والذي أسهم في انهيار الاتحاد السوفييتي.



والسؤال هو: لماذا يرغب أحد في السيطرة على محطة طاقة نووية معطلة محاطة بأرض بها إشعاعات نووية على مدى أميال؟



الجواب هو الجغرافيا، فتشرنوبيل تقع على أقصر طريق من روسيا البيضاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتالي فالمحطة بحسابات المنطق تقع على خط هجوم القوات الروسية الغازية لأوكرانيا.



ويقول محللون عسكريون غربيون إن بسيطرة روسيا على تشرنوبيل تستخدم ببساطة أسرع طريق للغزو من روسيا البيضاء، حليفة موسكو ونقطة انطلاق للقوات الروسية إلى كييف.



وقال جيمس أكتون من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي «كان هذا أقصر طريق».



من جهته، قال جاك كين، القائد السابق في أركان الجيش الأميركي، إن تشرنوبيل: «ليس لها أي أهمية عسكرية» لكنها تقع على أقصر طريق من روسيا البيضاء إلى كييف الهدف في استراتيجية «قطع الرأس» الروسية الرامية للإطاحة بالحكومة الأوكرانية.



ووصف كين الطريق بأنه أحد «المحاور» الـ 4 التي استخدمتها القوات الروسية لغزو أوكرانيا، بما في ذلك طريق آخر من روسيا البيضاء، وتقدم باتجاه الجنوب إلى مدينة خاركيف الأوكرانية، واندفاع باتجاه الشمال انطلاقا من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا إلى مدينة خيرسون.



وتشكل الهجمات الـ 4 مجتمعة أكبر انقضاض على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.



وكانت السيطرة على تشرنوبيل جزءا من الخطة الروسية.



وانفجر المفاعل الرابع في تشرنوبيل الذي يبعد 108 كيلومترات إلى الشمال من العاصمة الأوكرانية كييف في أبريل 1986 خلال اختبار سلامة فاشل، وانطلقت سحب الإشعاع في معظم أنحاء أوروبا ووصلت إلى شرق الولايات المتحدة.



وأثرت العناصر المشعة السيزيوم والبلوتونيوم والاسترونتيوم بشكل أساسي على أوكرانيا وروسيا البيضاء المجاورة، ومناطق من روسيا وأوروبا. وتختلف التقديرات فيما يتعلق بالوفيات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الكارثة مما يقدر بالآلاف إلى نحو 93 ألف وفاة إضافية بالسرطان في جميع أنحاء العالم.



وحاولت السلطات السوفييتية في بداية الأمر التستر على الكارثة، ولم تعترف فورا بالانفجار، مما شوه صورة الزعيم السوفييتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف وسياساته المعروفة باسم «الغلاسنوست» الرامية إلى زيادة الانفتاح في المجتمع السوفييتي.



واعتبرت الكارثة من وجهة نظرة الكثيرين أحد العوامل التي أسهمت في انهيار الاتحاد السوفييتي بعد سنوات قلائل.



وقال أكتون إن سيطرة روسيا على تشرنوبيل خلال غزوها الحالي لأوكرانيا لم يكن بهدف حمايتها من مزيد من الأضرار، مضيفا ان هناك 4 محطات عاملة للطاقة النووية في أوكرانيا تمثل خطرا أكبر من تشرنوبيل، التي تقع داخل «منطقة حظر» شاسعة بحجم دولة لوكسمبورغ. وفي غضون 6 أشهر من كارثة تشرنوبيل، تم على عجل بناء غطاء مؤقت، أو «تابوت»، لتغطية المفاعل المتضرر وحماية البيئة من الإشعاع. وفي نوفمبر 2016، تم وضع غطاء آمن جديد فوق التابوت القديم.



وأوضح أكتون «الواضح أن وقوع حادث داخل تشرنوبيل سيترتب عليه مشاكل كبيرة. لكن من المحتمل ألا يؤثر كثيرا على المدنيين الأوكرانيين، وعلى وجه الدقة بسبب وجود المنطقة المحظورة».



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مؤخرا نقلا عن الهيئة المنظمة للطاقة النووية الأوكرانية، إن محطات الطاقة النووية الـ 4 النشطة في أوكرانيا تعمل بأمان ولم يحدث «تدمير» في النفايات ومنشآت أخرى في تشرنوبيل.