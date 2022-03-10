عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ناصر الشطي أن فريقه لم يكن موجودا في أول 15 دقيقة أمام التضامن في المباراة التي تمكن فيها الأصفر من الفوز 3-1 ضمن الجولة 13 من دوري stc الممتاز أول من امس، مضيفا أن ذلك يعود الى أن فريقه خسر مباراتين سابقتين بالدوري من فريقين كبيرين هما العربي والكويت، ولكن بعد ذلك تعافى اللاعبون من آثار هاتين المباراتين وقدموا مباراة جيدة ولكننا نطمح إلى الأفضل، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى وقت أكثر مع الفريق حيث لم يخض سوى 14 حصة تدريبية بينها 3 مباريات.

وذكر الشطي أنه لا يفكر حاليا في جدول الترتيب، بل يفكر في كل مباراة على حدة من خلال تقديم مستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالحصول على النقاط الثلاث وفي آخر جولتين ننظر لجدول الترتيب، لافتا إلى أنه غير قلق في الوقت الحالي لثقته الكبيرة باللاعبين الذين يؤدون التدريبات بشكل ممتاز وهو ما سينعكس في المباريات.

وقال إن جمهور القادسية «ينحط على الراس» ويستاهل أكثر وهم يدركون أن طموحنا أعلى من وضعنا الحالي، وصحيح اننا ابتعدنا فترة عن البطولات، لكنهم سيفتخرون بالفريق في الفترة المقبلة.