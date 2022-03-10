ناصر العنزي



تتجه الأنظار مساء اليوم نحو ستاد جابر الدولي لمتابعة مواجهة الكويت والسالمية والتي ستحدد شكل الصدارة قبل جولات من حسم اللقب.

ويدخل الأبيض المواجهة برصيد 26 نقطة مقابل 23 نقطة للسماوي، فيما يستضيف العربي المنافس على الصدارة برصيد 23 نقطة على ملعبه صباح السالم الفحيحيل بـ 11 نقطة الساعي لتحسين مركزه الثامن.



ويحظى الكويت بنسبة مرتفعة في تحقيق الفوز اليوم بعدما وجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه بعد فوزه المستحق والثمين على القادسية بثلاثية في الجولة الماضية، ودخل الكويت معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة اليوم حيث يدخل المدرب نبيل معلول بكامل نجومه بعد تعافي طه الخنيسي من إصابته، ويسعى الكويت إلى تعويض خسارته من السالمية بهدف في القسم الأول.



من جانبه، فإن السماوي يعيش في افضل حالاته المعنوية بعد تحقيقه فوزا ثمينا على العربي في الجولة الماضية 3-2، ويدرك تماما ان فوزه اليوم سيعزز حظوظه في الفوز باللقب.

ويعول المدرب محمد ابراهيم على مجموعة متجانسة من اللاعبين، وقد ثبتت جاهزية مساعد ندا ومشاركة حسين الموسوي.

وفي المواجهة الأخرى التي تجمع العربي والفحيحيل فإن الأخضر تعثر في المباراة السابقة وفقد 3 نقاط لكنه مازال مرشحا للمنافسة على الصدارة، وعليه تحقيق الفوز اليوم.

ويدخل الأخضر بكامل عناصره بعد تعافي محمد فريح وحسن حمدان، أما الفحيحيل فيسعى إلى تجنب الخسارة كي يبتعد عن دوامة صراع البقاء والهبوط.