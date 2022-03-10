يحيى حميدان



اعتبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن، السلوفاكي رومان بيفارنيك، أن التقدم على القادسية بهدف نظيف والحفاظ عليه يعد أمرا ليس سهلا نظرا لقوة الأصفر وامتلاكه لاعبين أصحاب جودة أعلى.



وأضاف بيفارنيك، في حديث خاص مع «الأنباء» عقب الهزيمة من القادسية 1-3 ضمن الجولة الـ 13 من دوري «stc» الممتاز أول من امس، ان التضامن كان نوعا ما جيدا في النواحي الدفاعية، وكان علينا العمل أكثر في الجانب الهجومي وأتيحت لنا الفرصة للتعديل 2-2، بيد أننا لم نكن جيدين بما يكفي في الهجوم.



وأرجع السبب في استقبال الأهداف المتتالي للتضامن في مختلف المباريات الى بعض المشاكل في الخط الخلفي، إضافة الى كثير من الأخطاء الفردية التي كلفتنا المزيد من التعثرات.



وأشار بيفارنيك إلى ان التضامن حاليا في منطقة خطرة لوجوده في المركز التاسع قبل الأخير، المؤدي للهبوط الى الدرجة الأولى، برصيد 8 نقاط، و«لذلك علينا النهوض من جديد في المحطة المقبلة أمام السالمية «القوي». وختم بيفارنيك قائلا: «أتمنى ان يكون التضامن في المستوى المأمول وأن يخوض لقاء السالمية مثلما خاض لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل 2-2».