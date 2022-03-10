يحيى حميدان



اجتاز كاظمة حاجز الشباب بهدف نظيف على ستاد ثامر مساء أمس ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري «stc» الممتاز.



وقفز «البرتقالي» لصدارة الترتيب مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما بقي «أزرق الأحمدي» في المركز السابع برصيد 12 نقطة.



اتسمت الـ 20 دقيقة الأولى من المباراة بالحذر الشديد من الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب بعيدا عن تشكيل أي خطورة على المرميين، قبل أن يكسر محترف كاظمة الأردني أحمد العرسان هذا الجمود بعدما واجه حارس الشباب أحمد دشتي، الا أنه تأخر في اتخاذ القرار المناسب ليتمكن المدافع علي فورد من إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية (21).



وعاد العرسان مرة اخرى بانفراد كامل هذه المرة ولكنه واجه سدا منيعا تمثل بالحارس دشتي بعدما أبطل محاولته الثانية ببسالة (23).



واستمر التفوق «الكظماوي» في المباراة، وعانى الشباب من ضعف الظهيرين، وتمكن مهاجم «البرتقالي» شبيب الخالدي من هز الشباك «الشبابية» بعدما مر من مدافع «أزرق الأحمدي» النيجيري جيمس اوكواسا وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة للحارس دشتي (31).



وفي الشوط الثاني، نشط الشباب هجوميا بعد إجراء مدربه الصربي نيبوشا تبديلين لتنشيط النواحي الهجومية بنزول المهاجم السوري علاء الدالي ولاعب الوسط أحمد بومريوم بدلا من حسين الحربي وناصر سالم، ولم يبادر الفريق الكظماوي كثيرا للهجوم، ولم تسنح له فرص خطرة باستثناء محاولة البديل الجزائري جمال الدين شتال بعد انفراده بشكل كامل بمرمى الشباب، الا أن الحارس دشتي أحبط محاولته.



وشكلت تحركات الدالي وبومريوم والعاجي أحمد تيتي والسنغالي أوسينوا نداي بعض الخطورة على مرمى كاظمة، وأبطل الدفاع «البرتقالي» بعضها، وتكفل الحارس حسين كنكوني بمنع بعضها الآخر.