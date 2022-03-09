توفي الكاتب المصري يسري الجندي عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وذلك بعد رحلة فنية طويلة كان خلالها أحد أبرز مؤلفي الدراما والمسرح عربيا.

الراحل الجندي يحتل موقعا متميزا بين كتاب المسرح المصري والعربي باجتهاداته المستمرة في تأصيل شكل مسرحي عربي له رؤاه المعاصرة مستلهما التراث الشعبي، حيث توجت اجتهاداته بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح عام 1981، وبعدها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة للتفوق عام 2005 للفنون.

وقدم الراحل الجندي أعمالا مسرحية شهرية، منها «علي الزيبق» بالعامية المصرية 1973، وأخرى تلفزيونية أبرزها «السيرة الهلالية» و«جمهورية زفتى».

وأنتج الاتحاد العام للفنانين العرب أول مسرحية له، وهي «واقدساه»، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين العرب، وقدمت في كل من القاهرة وعمان وبغداد ودمشق.