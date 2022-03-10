صدر عن منتدى المعارف في بيروت كتاب جديد لتيسير التريكي ومصباح كمال بعنوان «المرأة في قطاع التأمين العربي: حوارات».



والكتاب هو عبارة عن سلسلة من الحوارات أجراها التريكي وكمال مع 11 سيدة يشغلن مواقع قيادية في شركات تأمين وإعادة تأمين عربية أو شركات وساطة عالمية.



وتتضمن باقة المحاورات، مع حفظ الألقاب، أفراح الجعبدي (اليمن)، إيمان دشتي (الكويت)، عالية حلمي (مصر)، فتوح الزياني (البحرين)، لمى صويص (الأردن/ الإمارات)، لمياء بن محمود (تونس)، هيفاء شمعون عيسى (العراق)، مريم عمران الورفلي (ليبيا) مريم سعود (سوريا)، نادية صالح (مصر/الإمارات) ووداد بلهوشات (الجزائر).



وفي الحوارات التي يتضمنها الكتاب لا يتطرق التريكي وكمال إلى الشأن التأميني أو إلى القضايا والتحديات التي تشغل بال العاملات/ العاملين فيه، عوضا عن ذلك فإنهما مهمومان بوضع المرأة من منظور المساواة (الجندرية) وبحاجات المرأة الخاصة المرتبطة بدورها الفسيولوجي كمنتجة للحياة ومربية للأجيال، وما يطرحه هذا الدور من تحديات عليها في مسيرتها المهنية.



من الواضح أن التريكي وكمال يأخذان وضعية الحياد في الحوار. فهما لا يعقبان على الإجابات وما تتضمنه من آراء تاركين للمحاورات مطلق الحرية في التعبير بأمانة عن أنفسهن.



ولدى سؤالنا التريكي عن رأيه فيما ورد من آراء في الحوارات، أجاب بأنه وزميله يمثلان، بدرجة ما، طرفا يتحمل مسؤولية عن القيمة الفكرية للحوار إيجابا أم سلبا، لذلك فهما يتركان مهمة الحكم على قيمة ما أنجزاه إلى القارئة/ القارئ.



وبانتظار رأي القارئات والقراء لا يسعنا إلا القول بأن طرح موضوع دور المرأة في قطاع التأمين العربي هو خطوة ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ الكتابة التأمينية في الوطن العربي. ونحن نعرف أن جهود التريكي وكمال لن تتوقف عند هذا الكتاب. فقد أكد لنا التريكي أنه وزميله يفكران جديا في إجراء سلسلة أخرى من الحوارات مع شخصيات تأمينية عربية من الجيل التالي (على وجه العموم) لجيل المحاورات في هذا الكتاب في جزئه الأول.



من الجدير بالذكر أن معدي الكتاب يهديانه إلى ذكرى مجموعة من الشخصيات النسائية اللواتي أدين أدورا كبيرة في أسواق التأمين العربية. من المهدى لهن تبرز الأسماء التالية: إلهام شاهين (مصر)، آمال شكري (العراق)، زليخة نصري (المغرب)، سعاد البرنوطي (العراق)، سهير جميل (العراق)، عزة عارفين (مصر)، ليلى المحيرصي (تونس)، نبيلة العلواني (ليبيا)، نهى حاتم (لبنان)، وهنية البرعصي (ليبيا).



ويمكن طلب الكتاب من: منتدى المعارف- بناية طبارة – ط 4 – شارع نجيب العرداتي – المنارة – رأس بيروت، ص. ب: 7494 – 113 حمرا – بيروت 2030 1103 لبنان هاتف مكتب: 749140 (9611)، بريد إلكتروني: [email protected]