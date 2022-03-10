أحرز فريق وزارة الكهرباء والماء لقب بطولة دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة قدم الصالات، فيما حقق فريق الحرس الوطني المركز الثاني، ووزارة الدفاع المركز الثالث في إطار المنافسات التي أقيمت في صالة نادي كاظمة.



وشهد الحفل الختامي حضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية د.مشعل الهدبة، ونائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية علي مروي، ونائب المدير العام - مستشار في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب محمود أبل، ومدير إدارة الفعاليات بقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم.



من جانبه، قال مشعل الهدبة إن النجاح هو نتيجة التعاون مع جميع الجهات المشاركة في مثل هذه الفعاليات. كما قدم حامد الهزيم التهنئة لفريق وزارة الكهرباء والماء بعدما توج باللقب.