القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية.



وأوضح المركز الإعلامي في ـ بيان ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن الإعلانات المتداولة وهمية، وغير صادرة عن الوزارة.



وشددت على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: «manpower.gov.eg»، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مناشدة المواطنين ضرورة توخي الحذر تجاه محاولات النصب والإبلاغ عنها فورا، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقائع.