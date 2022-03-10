القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



كشر اعضاء مجلس النواب عن انيابهم واعلنوا عزمهم المؤكد على النيل تشريعيا من كل تاجر جملة او تجزئة او مستورد يرتكب جريمة زيادة اسعار السلع الاساسية مستغلا جائحة الازمة العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الاوكرانية.



سارع اكثر من 70 نائبا ونائبة في البرلمان الى تقديم اول مشروع قانون يوقع عقوبة الاعدام او السجن المؤبد على التاجر او المستورد الذي يتسبب في اصابة السوق بالعطش السلعي لتحقيق ارباح غير مشروعة وبطريق التحايل والضغط على المواطن المعدم او محدود الدخل لاجباره على الشراء بأسعار خيالية.



وطالب النواب مقدمو مشروع القانون ومنهم ايمن محسب ومصطفى بكري وسولاف درويش وخالد خلف الله وألفت المزلاوي وهناء سرور ومجاهد نصارواحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية وامين مسعود وياسرعمر في مشروع القانون بشطب التاجر او المستورد او الموزع من السجلات الرسمية نهائيا قبل تنفيذ الحكم بإعدامه او بالسجن المؤبد.



وأكد اعضاء مجلس النواب ان المتسبب الاول في الموجة الجديدة السعرية من الغلاء التي تجتاح البلاد ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك هو الجشع والطمع



وشدد النواب على ضرورة وقفة صارمة من الحكومة وسلطات الرقابة والتفتيش لضبط ايقاع السوق وتوحيد اسعار السلع وكتابة السعر على السلعة.



وأوضح الأعضاء انه على الاجهزة الرقابية خاصة الرقابة الادارية وجهاز حماية المستهلك التحرك الفوري للكشف عن مافيا احتكار توزيع السلع او الاستيراد من الخارج والتحكم في الاسعار.